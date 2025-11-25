Schlagzeuger Alex Bent hat sich Anfang Oktober von Trivium verabschiedet. Nun spricht er über die Gründe und über seine Zukunft.

Neun Jahre saß Alex Bent bei Trivium an der Schießbude, bis er sich vergangenen Monat von Matt Heafy und Co. verabschiedete. Offenbar kam Bents Ausstieg nicht nur für die Fans überraschend, wie Gitarrist Corey Beaulieu erst kürzlich im Gespräch mit Australiens Wall Of Sound erklärte. „Es ist einfach passiert und war eine ziemliche Überraschung. Ich glaube, niemand hat wirklich damit gerechnet“, gab Beaulieu an. „Aber es ist, wie es ist. Als es passierte, haben wir uns alle gegenseitig das Beste gewünscht. Es gibt keinen Unmut. Es war einfach eines dieser Dinge, bei denen das Leben seine Laufbahn ändert. Und es…