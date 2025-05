Die Ticket-Verlosung für das Danko Jones-Konzert im intimen Rahmen am 28.05.2025 in Hamberg (nahe Stuttgart) ist beendet.

Mit über 25 Jahren Bühnenerfahrung und elf gefeierten Studioalben zählen Danko Jones zu den weltweit renommiertesten Rock-Acts. Ihre aktuelle Single ‘What You Need’ ist ein energiegeladener Vorgeschmack auf das kommende zwölfte Studioalbum, das im Herbst 2025 erscheinen soll. Am Mittwoch, 28. Mai 2025, präsentiert die Eventreihe Calva Rocks ein einzigartiges Rock-Erlebnis: Danko Jones, Kanadas Crossover Rock-Ikonen und die Plattenfirma RPM/Perception laden zu einem exklusiven Fan-Konzert in Hamberg (nahe Stuttgart) ein. Dieses Event bietet die Gelegenheit, Danko Jones und Band hautnah zu erleben – ohne Absperrungen, dafür mit maximaler Nähe und Energie. Die Tickets sind stark limitiert im Shop des Labels…