Rob Zombie gewährt mit seinem neuesten Buch einen Einblick hinter die Kulissen des Kult-Films ‘Haus der 1000 Leichen’.

Mit ‘Haus der 1000 Leichen’ feierte Rob Zombie 2003 sein Regiedebüt. Inzwischen hat der Horrorfilm längst absoluten Kultstatus erreicht und mit ‘ The Devil’s Rejects’ (2005) sowie ‘3 from Hell’ (2019) zwei Fortsetzungen erhalten. Mehr als zwei Dekaden, nachdem der erste Film veröffentlicht wurde, soll nun ein Making Of erscheinen – in Form eines Buchs. Die Entstehung einer bizarren Welt Angekündigt ist ‘House Of 1000 Corpses: The Making Of A Cult Classic’ für den 16. September 2025 via Insight Editions. Auf 304 Seiten gibt Autor und Regisseur Rob Zombie einen Einblick in die Entstehung der verrückten Welt um Familie Firefly…