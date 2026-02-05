Ganze 17 Jahre nach THE TROPIC ROT kündigt die Metalcore-Formation Poison The Well ein neues Album an und koppelt sogleich eine Single aus.

Wirklich weg waren Poison The Well nie. Wenngleich 2010 eine Pause auf unbestimmte Zeit verkündet wurde, hatte die Metalcore-Truppe aus Miami seit 2025 immer mal wieder Auftritte. Im Sommer 2024 gab die Band bekannt, an neuer Musik zu arbeiten. Anfang 2025 erschien mit ‘Trembling Level’ der erste neue Song nach 16 Jahren. Anschließend ging es auf Tournee, um den 25. Geburtstag des Debütalbums THE OPPOSITE OF DECEMBER… A SEASON OF SEPARATION nachzufeiern. Dabei ließen sich die Metalcorer auch erstmals seit über einem Jahrzehnt wieder in Deutschland blicken. Verbundenheit sturer Lasttiere Nun, ein Jahr später, kündigen Poison The Well das Album…