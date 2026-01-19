Die Tierschutzorganisation PETA bittet Alice In Chains um eine temporäre Namensänderung, um ein bestimmtes Tier zu retten.

Die berüchtigte Tierschutzorganisation PETA bittet die Grunge-Rocker von Alice In Chains um einen absurden Gefallen. Die Band soll auf Social Media einen Monat lang ihren Namen zu "Betty In Chains" ändern, um Aufmerksamkeit auf den leidenden Zirkuselefanten Betty zu lenken. Betty In Chains Jerry Cantrell (Gitarre), Sean Kinney (Schlagzeug), Mike Inez (Bass) und William DuVall (Gesang) bekamen einen Brief der Tierschützer. "Wir von PETA melden uns bei euch mit einer wunderbar seltsamen Anfrage. Wären Alice In Chains gewillt, ihren Namen für einen Monat auf Social Media zu 'Betty In Chains' zu ändern? Sie würden damit eine liebe Elefantendame in das…