Das Party.San versorgt alle Besucher mit einer gehörigen Dosis Extreme Metal. Wir haben hier alle wichtigen Infos für euch zusammengetragen.

Datum Das Party.San 2026 findet vom 06. bis zum 08. August 2026 statt. Veranstaltungsort Seit 2011 wird das Festival auf dem Flugplatz Obermehler in Schlotheim veranstaltet. Adresse: Flugplatz Obermehler-Schlotheim 99996 Obermehler Preise & Tickets Dead Bird-Tickets sind hier erhältlich. Bands 200 Stab Wounds A Canorous Quintet Alcest Amorphis Asagraum Baxaxaxa Begging For Incest Bloody Vengeance Celeste Crawl Dark Funeral Death Worship Deceased Desaster Devourment Endonomos Evoken Firespawn Fleshcrawl For Victory Gates Of Ishtar Gorefunest Groza Gut Guttural Slug Hexvessel Hypocrisy Impurity Internal Bleeding In The Woods... Iotunn Jungle Rot Lucifer’s Child Mammoth Grinder Marduk Messticator Misery Index Moonspell Morbus Dei…