Im Lauf der Band-Geschichte von Cradle Of Filth kamen und gingen die Mitglieder. Einzige Konstante: Dani Filth, der dazu eine Erklärung hat.

Cradle Of Filth wurde 1991 gegründet. Schon ein Jahr darauf begann sich das Besetzungsrad zu drehen. Seither hat die Band über zwanzig ehemalige Mitglieder zu verzeichnen. Nur am Mikro hat sich bis heute nichts geändert. Dieser Umstand verleitet einige Fans dazu, Cradle Of Filth zuweilen als Soloprojekt von Frontmann Dani Filth zu bezeichnen. Dieser wehrt sich entschieden dagegen und stellt im Interview mit Loud And Proud Italy ein paar Dinge klar. Auf die Frage, ob er tatsächlich jemals darüber nachdenken würde, ein Soloalbum zu veröffentlichen, antwortet Filth: „Ich bin zu beschäftigt, um eine blühende Soloplatte zu veröffentlichen. Wenn es nur…