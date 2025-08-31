Eindrücke in Bild, Wort und Video vom Rockharz Open Air 2025 - plus erste Infos zum Festival 2026, für das es schon jetzt keine Tickets mehr gibt!

[Update vom 11.07.2025] Das Rockharz vermeldet ausverkauft! Liebe ROCKHARZERINNEN und ROCKHARZER! Die Sensation ist perfekt! Nach nur drei Tagen Vorverkaufszeit sind alle Tickets für das ROCKHARZ 2026 verkauft! Wir sind überglücklich, dass wir Euch in diesem Jahr so überzeugen konnten und Ihr uns so viel Vertrauen für das kommende Jahr entgegenbringt! Eventuell wird es in den kommenden Wochen noch einmal ein Restkontingent an Tickets geben, wenn wir einen Überblick über Doppelbestellungen und ggf. dann unbezahlte Tickets bekommen konnten. Darüber informieren wir über unsere üblichen Kanäle. Desweiteren werden wir wieder einen speziellen Newsletter für Ticketinteressenten einrichten, der jeweils als erstes über…