Zum Interview erscheinen unerwartet sämtliche Hawkwind-Mitglieder, was zu Stimmwirrwarr oder gemeinsam geäußerten Gedanken- und Gesangsausbrüchen führt.

Das komplette Interview mit Hawkwind findet ihr in der METAL HAMMER-Maiausgabe 2025, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! METAL HAMMER: Beginnen wir ganz am Anfang: THERE IS NO SPACE FOR US ist das 37. Studioalbum von Hawkwind. Dave, wenn dir jemand zu Beginn eurer Karriere 1969 erzählt hätte, dass es so weit kommen würde, hättest du ihm das geglaubt? Dave Brock: Nein, keinesfalls. Man kann sich zu Beginn nicht mal vorstellen, dass man immer und immer weiter macht. Allein das erste Album fertigzustellen, war schon eine große Leistung.…