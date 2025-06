Rod Smallwood, seines Zeichen Manager von Iron Maiden, ruft die Fans erneut dazu auf, Handys während den Konzerten stecken zu lassen.

Iron Maiden haben bis dato (Stand: 02.06.2025) vier Shows ihrer "Run For Your Lives World Tour" absolviert. Die Heavy Metal-Veteranen zeigen sich recht begeistert von den Shows — so auch Manager Rod Smallwood, welcher sich nach den ersten beiden Konzerten in Budapest zu Wort gemeldet hat. Neben allerlei positiver Rückmeldung konnte es sich der Geschäftsmann allerdings auch nicht verkneifen, eine verbale Spitze in Richtung der Handy-Filmer abzufeuern. "Wir waren hocherfreut, die Reaktion und Wertschätzung für die neue Produktion zu sehen, die jedem ermöglicht hat, diese ikonischen Lieder auf eine Art zu erleben, wie wir sie noch niemals zuvor erzeugen konnten",…