David Draiman wird am 5. Juli in Birmingham dabei sein. Der Disturbed-Frontmann erinnert sich, dass er vor Jahren einmal für Ozzy einspringen sollte.

Wie inzwischen hinlänglich bekannt ist, findet am 5. Juli dieses Jahres das Ein-Tages-Festival „Back To The Beginning“ in Birmingham statt, bei dem Ozzy Osbourne und Black Sabbath ihren Bühnenabschied zelebrieren. Neben zahlreichen anderen Gästen wird auch Disturbed-Fronter David Draiman mit von der Partie sein, um den Heavy Metal-Veteranen seinen Tribut zu zollen. Ehrfurcht Im Gespräch mit Full Metal Jackie wurde Draiman nun gefragt, was er bei früheren Tourneen mit Ozzy Osbourne beobachtet und mitgenommen hat. „Sehr viel“, antwortet der Sänger. „Ozzy ist der Pate des Metal. Er ist für uns alle wie ein Vater. Ich liebe den Mann und seine…