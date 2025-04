Wir feiern das 40. Jubiläum des Musikjahrs 1985, das sich als wichtiges Schwellenjahr für den weiteren stetigen Einzug der harten Musik ins Bewusstsein des Mainstreams abzeichnet.

Accept METAL HEART Obgleich das unter der Ägide von Scorpions-Produzent Dieter Dierks aufgenommene Sechstwerk der Solinger Stahlschmiede seinerzeit als überraschend kommerziell wahr­genommen wurde, gilt der Nachfolger von BALLS TO THE WALL (1983) bei vielen Fans bis heute als Klassiker. Dies liegt nicht nur am ikonischen Artwork und Personal (inklu­sive Rückkehrer Jörg Fischer an der Gitarre), sondern natürlich auch am im Gros überzeugenden Liedgut: Die Singles…