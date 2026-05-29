Mit ihrem neunten Studioalbum EMOTION FACTORY RESET zeigen sich die US-Metaller Armored Saint von ihrer Schokoladenseite

Das komplette Interview mit Armored Saint findet ihr in der METAL HAMMER-Juniausgabe 2026, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! Letzte Grüße Das letzte Stück auf dem Album EMOTION FACTORY RESET trägt den Titel ­‘Epilogue’, was hoffentlich kein Hinweis darauf ist, dass wir es mit dem letzten Album der Band zu tun haben. John Bush grinst. „Das ging mir auch schon durch den Kopf. Es ist nicht so angelegt, aber wir sind alle über 60. Uns ist bewusst, dass die Zeit nicht auf unserer Seite steht. Es kann…