Judas Priest befassen sich nicht nur gedanklich bereits mit dem Nachfolger ihres aktuellen Erfolgsalbums INVINCIBLE SHIELD, welches im März 2024 erschienen ist. Einzelheiten wollte Lead-Gitarrist Richie Faulkner im Interview mit PowerOfMetal.cl nicht preisgeben. Des Weiteren gab der 45-Jährige Auskunft über die Pläne der britischen Heavy Metal-Götter für das laufende Jahr. Noch geheim… Konkret antwortete der Blondschopf auf die Frage, ob Judas Priest bereits mit den Arbeiten am Material für ein neues Album begonnen haben, mit: "Ja, wir arbeiten immer an Ideen und daran, was wir als nächstes machen könnten. So überlegen wir: Wenn wir es machen, wir würde es klingen? Was…