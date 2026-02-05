Der ehemalige Megadeth-Bassist David Ellefson ist über seinen Beitritt bei Metal Church glücklich, wie er im Interview erzählt.

Metal Church kündigten im November an, sich von Bassist Steve Unger, Schlagzeuger Stet Howland und Frontmann Marc Lopes getrennt zu haben. Stattdessen sind nun Bassist David Ellefson (ehemals bei Megadeth), Drummer Ken Mary (Alice Cooper, Flotsam And Jetsam) sowie Sänger Brian Allen (Vicious Rumors) mit an Bord. Respektvoller Vokalist Ellefson erzählt im Interview mit Tom Brice von Sportzwire Radio von seinem Beitritt. Er sagt: "Es ist wirklich großartig. Ich war schon immer ein großer Fan von Kurdt Vanderhoofs (Gründungsgitarrist - Anm.d.Red.) Songwriting. Ich bin ungefähr schon seit 1985 mit ihm befreundet. Unsere Pfade haben sich bereits an den lustigsten Orten gekreuzt. Die…