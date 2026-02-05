Sieben Jahre hat es gedauert, nun ist es so weit: Sunn O))) veröffentlichen noch dieses Frühjahr ein neues Studioalbum.

Lange gab es kein neues Material, bis sich Sunn O))) im vergangenen Oktober mit einer EP zurückmeldeten. Darauf enthalten sind ‘Eternity’s Pillars’, ‘Raise The Chalice’ und ‘Reverential’. Die drei Stücke bekommen in Bälde Zuwachs in Form eines kompletten Langspielers. Dieser trägt schlicht den Titel SUNN O))) und soll am 3. April via Sub Pop Records erscheinen. PYROCLASTS (2019) wurde noch über Greg Andersons eigenes Label Southern Lord veröffentlicht. Nur zu zweit Nun haben Anderson und sein Band-Kollege Stephen O’Malley sechs weitere Songs fertiggestellt, zu denen O’Malley angibt: „Auf diesem Album wurden zum ersten Mal alle Instrumente von Greg und mir…