Zwei britische Volksvertreter haben ihre Stimme gegen Konzerte von Marilyn Manson in ihren Städten erhoben.

Marilyn Manson kam bekanntlich aus der Missbrauchsnummer heraus, weil seine vermeintlichen Taten bereits verjährt waren. Nun spielt der Schock-Metaller mit seinem neuen Studioalbum ONE ASSASSINATION UNDER GOD – CHAPTER 1 auch wieder Live-Konzerte; im Herbst steht beispielsweise eine Europatournee an. In Großbritannien regt sich allerdings Widerstand gegen zwei Gastspiele auf der Insel. Fatales Signal So haben sich zwei Politikerinnen zu Wort gemeldet. Zunächst sprach sich Millie Earl (ihres Zeichens Regierungsrätin von Bournemouth, Christchurch und Poole) gegen das Stelldichein von Marilyn Manson am 31. Oktober 2025 in Bournemouth aus, wie unter anderem die BBC berichtete. Nun legt die für Brighton im…