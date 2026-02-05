Laut Gene Simmons soll Gitarrenlegende Eddie Van Halen nach Ace Frehleys Ausstieg gefragt haben, ob er Kiss beitreten dürfe.

Wie so viele Bands durchlebten auch Kiss und Van Halen turbulente Phasen. Anfang der Achtziger konnte sich der im letzten Oktober verstorbene Ace Frehley nicht mehr mit der Musik der Schminke-Rocker identifizieren. Die Unzufriedenheit sowie sein gesteigerter Alkohol- und Drogenmissbrauch führten 1982 schließlich zum Ausstieg des Gitarristen. Unterdessen verschärften sich auch die Konflikte innerhalb von Van Halen. Kiss-Bassist Gene Simmons spielt eine entscheidende Rolle im Aufstieg von Van Halen. 1976 sah er einen Auftritt der Band und finanzierte daraufhin die Produktion eines Demobandes. Trotz seiner Begeisterung zog sich Simmons schließlich von der Leitung und Produktion von Van Halen zurück, nachdem…