Die Foo Fighters haben eine neue Platte am Start: Mit YOUR FAVORITE TOY versüßen Dave Grohl und Co. den Fans den Frühling.

Dave Grohl und seine Foo Fighters haben ein neues, und zwar ihr nunmehr zwölftes Studiowerk im Anschlag: Die Scheibe heißt YOUR FAVORITE TOY und erscheint am 24. April 2026 mittels Roswell Records, RCA Records und Sony Music. Zusätzlich zum bereits bekannten Song ‘Asking For A Friend’ hat das Sextett gleich den Titel-Track als weiteren Vorab-Song veröffentlicht (siehe Lyric-Video unten). Tonaler Schlüssel Der Track ist ein typischer Alternative Rock-Brecher, wie man ihn sich von Foo Fighters wünscht. Band und Plattenfirma finden: "Als perfekter erster Geschmack und in Vertretung des gleichnamigen Albums klingt ‘Your Favorite Toy’ wie nichts anderes in der monumentalen…