Godsmack haben jüngst ihre Tournee durch Europa gestartet. Die Besetzung überrascht jedoch, denn zwei Band-Mitglieder fehlen.

Die bulgarischen Fans haben zum Start der Europatournee dieser Tage wohl nicht schlecht geschaut, als Godsmack die Bühne in anderer Besetzung betreten haben. Lediglich Sänger Sully Erna und Bassist Robbie Merrill haben ihren Weg nach Europa gefunden. Gitarrist Tony Rombola und Schlagzeuger Shannon Larkin sind nicht mit von der Partie. Glücklicherweise sind Will Hunt (Evanescence) und Sam Bam Koltun (Dorothy, Faster Pussycat) flugs eingesprungen. Unsicherheit Am Tag vor dem Konzert in Sofia wurde Sully Erna von Elena Rozberg vom ortsansässigen Radiosender Z-Rock zum aktuellen Stand bei Godsmack gefragt. Etwas kryptisch und verlegen lachend antwortet dieser: „Nun ja, das ist im…