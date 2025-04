Es ist nicht unüblich, dass Bands nach ihrem Abschied wieder auf der Bühne stehen. Glenn Danzig hat eine klare Meinung zu diesem Phänomen.

In einem aktuellen Interview mit dem US-amerikanischen Radiosender 96.7 KCAL-FM wird Danzig-Frontmann Glenn Danzig gefragt, ob er sich ein Abschiedskonzert im Stil von Ozzy Osbournes Birmingham-Show vorstellen könne. "Ich weiß ja nicht", antwortet er. "Ich erinnere mich an die Tournee, die Danzig mit Ozzy hatte. Das sollte seine letzte sein, seitdem folgten aber noch mehrere andere. Wenn man es als Finale ankündigt, sollte es auch wirklich final sein." Er fährt fort: "Es gibt so viele Bands, die ihre letzte Tournee ankündigen und zwei Jahre später wieder zurück sind. Das ist meiner Meinung nach Betrug. Wenn ich sage, dass es endgültig…