Kelly Osbourne, Ozzy Osbournes Tochter, meldet sich zum ersten Mal seit dem Tod ihres Vaters auf Instagram zu Wort.

Ozzy Osbournes jüngste Tochter Kelly meldet sich nun das erste Mal seit dem Tod ihres Vaters zu Wort und bedankt sich in einer Instagram-Story bei Fans, die ihr durch diese schwere Zeit helfen. Sie schreibt: "Ich habe mich jetzt schon hundert Mal hingesetzt, um das hier zu schreiben, und ich weiß nicht, ob diese Worte je genug sein werden ... Aber von tiefstem Herzen, danke. Die Liebe, Unterstützung und wunderschönen Nachrichten, die ich von so vielen von euch bekommen habe, haben dabei geholfen, mich durch den schwersten Moment meines Lebens zu tragen." Liebe, Licht und Vermächtnis Sie reflektiert: "Trauer ist seltsam -…