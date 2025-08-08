Bullet For My Valentine wollen nach vorn blicken und schon bald ins Studio gehen, um an ihrem achten Studioalbum zu arbeiten.

Zuletzt machten Bullet For My Valentine Schlagzeilen, da die gemeinsame Tournee mit Trivium vorzeitig beendet wurde. Bereits zum Tour-Start verriet Frontmann Matthew Tuck, dass die Band an neuem Material arbeite, das jedoch noch „einen langen Weg“ vor sich hat. Dann kam das abrupte Ende der „The Poisoned Ascendancy Tour“, aus zunächst unersichtlichen Gründen. Neues Kapitel Wenige Tage später gaben beide Bands ein Statement ab. Bullet For My Valentine ließen verlauten, sich dem nächsten Kapitel widmen zu wollen und schrieben in den Sozialen Medien: „Wir können es nicht erwarten, diesen Spätsommer wieder ins Studio zu gehen und das fertigzustellen, von dem wir…