Judas Priest-Sänger Rob Halford hat es vollbracht, 40 Lenze lang keinen Alkohol mehr zu trinken. Da kann man nur gratulieren!

Rob Halford trinkt bekanntlich keinen Alkohol — und zwar schon seit einer geraumen Zeit. Um genau zu sein: Es ist mittlerweile ganze 40 Jahre her, dass der Judas Priest-Frontmann Bier, Wein, Schnaps und Co. abgeschworen hat. Über dieses freudige Nüchternheitsjubiläum spricht der 74-Jährige auch in einer Videobotschaft, die es in den Sozialen Medien zu sehen gibt. Von Tag zu Tag "Ich stehe heute hier mit tiefer Dankbarkeit, denn ich feiere, dass ich seit 40 Jahren trocken bin", eröffnet der britische Metal-Gott. "Vor vier Jahrzehnten habe ich die Entscheidung getroffen, den gesamten Kurs meines Leben zu ändern und aus der Dunkelheit…