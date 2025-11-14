Brandaktuelles Videomaterial gibt es auch diese Woche - von unter anderem Gatecreeper, Schattenmann, Die Krupps sowie einigen weiteren.

Hier geht's zur Übersicht dieser Woche: Alter Bridge 'What Lies Within' Danko Jones 'Diamond In The Rough' Dark Chapel 'Sign Of Life' Dead Heat 'The Order' Die Krupps 'Will nicht - MUSS' Frayle 'Boo' Gatecreeper 'Mistaken For Dead' Howling Giant 'Hunter's Mark' Ice Nine Kills 'The Laugh Track' Jet Jaguar 'Mach 10' The Old Dead Tree 'Feel Live Again' Schattenmann 'Besser als der Rest' Sister 'Tanz der Toten'