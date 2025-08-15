Das Vorwort der METAL HAMMER-Ausgabe 07/2025 von Chefredakteur Sebastian Kessler über die Titel-Story und weitere große Themen.

Liebe Headbanger, noch kein Jahr ist es her, dass die Scorpions als Headliner das Wacken Open Air erobert haben. Kurz danach gab es bei den METAL HAMMER AWARDS eine „Legends“-Auszeichnung für ihr unerschütterliches Lebenswerk. „Das ist mein bisher schönster Geburtstag“, ließ Rudolf Schenker an jenem Abend wissen. Jetzt schmeißen wir einen noch schöneren Geburtstag: Ihr 60. Jubiläum zelebriert die Band bei einem gigantischen Stadionkonzert in Hannover. Judas Priest, Alice Cooper und rund 50.000 Fans feiern einen der größten Export­schlager der Republik, der hierzulande zwar auch belächelt worden sein mag, jedoch die deutsche Heavy Metal-Szene in den Siebzigern und Achtzigern früh…