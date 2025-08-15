Seit August 2024 steht Piggy D. bei Marilyn Manson am Bass und scheint große Stücke auf seinen neuen Bandchef zu halten.

Seit 2006 war Matthew Montgomery aka Piggy D. Teil der Band von Rob Zombie, bis er im Januar 2024 durch Rob „Blasko“ Nicholson am Bass ersetzt wurde. Glücklicherweise fand Montgomery im August desselben Jahres bei Marilyn Manson ein neues Engagement. Stolz und Nostalgie Im Interview mit MikeZ wurde Piggy D. nun gefragt, wie sich all das ergeben hat. Laut eigener Aussage sei es schlichweg eine Empfehlung gewesen. „Es ist eine kleine, kleine Community. Ja, das Timing hat auch gepasst. Es ist so bestimmt. Ich schätze, das Universum funktioniert, wie es soll.“ Im November 2024 erschien mit ONE ASSASSINATION UNDER GOD…