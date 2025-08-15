Omnium Gatherum haben eine Single veröffentlicht und kündigen ein neues Album an, das später dieses Jahr erscheinen soll.

Omnium Gatherum melden sich zwei Jahre nach der EP SLASHER mit neuer Musik zurück. Mit ‘The Last Hero’ präsentieren die Finnen die erste Single samt Video von ihrem kommenden Album MAY THE BRIDGES WE BURN LIGHT THE WAY, das noch dieses Jahr via Century Media veröffentlicht werden soll. Ein genaues Datum gibt es noch nicht. Der letzte Langspieler der melodischen Death-Metaller, ORIGIN, liegt schon beinahe vier Jahre zurück. Unerbittlich Gitarrist Markus Vanhala kommentiert die aktuelle Single: „‘The Last Hero’ gibt einen großartigen Vorgeschmack auf das neue Album und verspricht mehr Power und Groove als das Vorgängeralbum. Es ist eine kraftvolle…