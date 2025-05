Gerade erst wurde die Single ‘Afterlife’ angekündigt. Nun verrät Evanescence-Frontfrau Amy Lee, dass noch mehr neues Material in Arbeit ist.

Am 3. April startet auf Netflix die neue Animationsserie ‘Devil May Cry’. Einige Tage zuvor, am 28. März, soll ein Teil des Soundtracks veröffentlicht werden – in Form von ‘Afterlife’, beigesteuert von Evanescence. Nun fragen sich Fans, ob der Song auch Teil der neuen Platte werden könnte und wann diese erscheinen soll. Immerhin liegt THE BITTER TRUTH nun schon vier Jahre zurück. Nach einem Auftritt beim Rock In Rio Festival in Brasilien vergangenen September gab Sängerin Amy Lee an, dass sich die Band ab November 2024 ins Studio begeben wolle. Gegenüber 89 FM A Rádio Rock sagte sie damals: „Wir…