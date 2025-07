Judas Priest und einige andere alte und neue Heavy Metal-Gruppen stehen hoch im Kurs bei Hollywood-Schauspieler Javier Bardem.

Schauspieler Javier Bardem machte neulich schon von sich reden, als ein kurzes Video davon in den Sozialen Netzwerken kursierte, in dem zu sehen war, wie er während eines Judas Priest-Konzerts abging. Nun war der 56-Jährige in ‘The Tonight Show Starring Jimmy Fallon’ zu Gast (um Werbung für seinen neuen Film ‘F1’ zu machen) und plauderte dort über seine Leidenschaft für dem Heavy Metal. Bei dieser Gelegenheit gab der Spanier auch zu Protokoll, welche Musikgruppen er gerne auflegt. Beide Daumen nach oben Auf den Besuch der Judas Priest-Show angesprochen, erzählte Javier Bardem: "Judas Priest spielten in Madrid. Ich habe meine Freunde angerufen,…