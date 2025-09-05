Erstmals gaben Biohazard vergangenen Herbst an, an einem neuen Album zu arbeiten. Nun ist es fertig und hat ein Veröffentlichungsdatum.

Darauf haben Biohazard-Fans 13 Jahre gewartet: Die Band kündigt offiziell ein neues Studioalbum an. Vor zwei Jahren hat die Besetzung von 1988 wieder zusammengefunden. Zunächst hatte das Quartett nur einige Live-Auftritte. Im Oktober 2024 gaben Biohazard bekannt, einen Plattenvertrag mit BLKIIBLK, einem Imprint der Frontiers Label Group, unterzeichnet zu haben. Gleichzeitig erklärten sie, an einem neuen Album zu arbeiten. Das Warten hat ein Ende Im Dezember folgte ein Social Media-Post aus dem Studio, in dem Gitarrist und Sänger Billy Graziadei der Fan-Gemeinde mitteilte: „Eingesperrt im Studio mit diesen Killern! Die letzten Tage waren verschwommen, endlos und ohne Tageslicht! Wir konzentrieren…