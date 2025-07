The Ocean müssen fortan auf Gitarrist David Ramis Åhfeldt verzichten, der sich aus privaten Beweggründen zurückzieht.

Bei The Ocean bahnt sich die zweite personelle Veränderung innerhalb dieses Jahres an. Nach Schlagzeuger Paul Seidel (welcher im Februar seinen Hut genommen hatte) geht nun auch Gitarrist David Ramis Åhfeldt seiner Wege. Laut eigenen Angaben geht die Entscheidung auf "rein persönliche Gründe" zurück. Zwei Mal wird Åhfeldt allerdings noch mit den Berliner Progessive-Metallern auftreten: am 19. Juni in Jena sowie am 21. Juni beim Hellfest. Epischer Abschluss "Ich habe mich entschieden, von meiner Position als Gitarrist bei The Ocean zurückzutreten", heißt es in der zugehörigen Mitteilung von David Ramis Åhfeldt. "Die Gründe sind rein persönlich. Und ich will klarstellen,…