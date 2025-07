Powerwolf bringen im Frühjahr 2026 das opulente Live-Album WILDLIVE (LIVE AT OLYMPIAHALLE) auf die Märkte dieser Welt.

Powerwolf sind für ihre spektakulären Konzerte bekannt. Insofern dürfen sich die Fans der Saarbrücker auf das kommende Live-Album freuen. So veröffentlicht Napalm Records am 6. März 2026 WILDLIVE (LIVE AT OLYMPIAHALLE) auf CD, Vinyl, DVD und Blu-Ray. Das Ganze ist eine Aufzeichnung des Gastspiels in der Münchener Olympiahalle am 25. Oktober 2024 im Rahmen ihrer bislang größten Arena-Headliner-Tournee. Unvergessliche Momente POWERWOLF kommentieren: „Uns war von Anfang an klar: Keine Worte und keine Videoausschnitte könnten je vollständig einfangen, was wir gemeinsam auf der Wolfsnächte 2024-Tour erlebt haben. Jeder Abend hatte seine ganz eigene Magie! Und doch wollten wir einen Weg finden,…