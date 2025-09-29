Toggle menu

Erdmöbel live in München 14.12.2025

Künstler: Erdmöbel

Die 500 besten Metal-Alben (2): Slayer REIGN IN BLOOD
REIGN IN BLOOD (1986)
Das dritte Slayer-Album REIGN IN BLOOD schafft mit purer Thrash-Magie in nichtmal 29 Minuten neue Szenestandards.
METAL HAMMER hat die 500 besten Metal-Alben aller Zeiten gewählt – mit einer fast 100-köpfigen Jury. In die Liste geschafft haben es Veröffentlichungen von 1970 bis 2023. Heute stellen wir daraus vor: Platz 2: REIGN IN BLOOD von Slayer (1986) REIGN IN BLOOD ist ein Thrash-Manifest, eine Offenbarung für jeden Metal-Fan und das vielleicht beste Thrash Metal-Album aller Zeiten. Punkt. Unter uns: Bei REIGN IN BLOOD stimmt einfach jedes Detail. Dabei hätte auch alles ganz anders kommen können: Über Umwege erfährt Def Jam-Labelchef Rick Rubin, der bislang mit Hip-Hop-Künstlern wie LL Cool J oder Run-D.M.C. arbeitet, von der Band namens…
