ErdmÃ¶bel live in MÃ¼nchen 14.12.2025

KÃ¼nstler: ErdmÃ¶bel

Karte und Anfahrt

Die 500 besten Metal-Alben (23): Megadeth RUST IN PEACE
57. Megadeth: 'Rust In Peace' (1990) Fiese Riffs, nihilistische Texte: Die Musik von David Mustaine ist von Bitterkeit und bÃ
Selten ist sich die Musikwelt so einig wie in dem Fall, dass Megadeth hiermit ihr Opus magnum vorgelegt haben.
METAL HAMMER hat die 500 besten Metal-Alben aller Zeiten gewÃ¤hlt â€“ mit einer fast 100-kÃ¶pfigen Jury. In die Liste geschafft haben es VerÃ¶ffentlichungen von 1970 bis 2023. Heute stellen wir daraus vor: Platz 23: RUST IN PEACE von Megadeth (1990) Dave Mustaine wird im August 1990 von seiner Vergangenheit eingeholt. Mal wieder. In den Jahren zuvor konnte sich der US-Amerikaner mehr und mehr von seiner vorherigen Band Metallica lÃ¶sen und mit seiner eigenen Formation Megadeth eine sehr vielversprechende zweite Karrierephase einlÃ¤uten, da verÃ¶ffentlichen seine ungeliebten ehemaligen Band-Kollegen im Folgejahr 1991 mit dem schwarzen Album den Gamechanger par excellence. Doch auch…
