Ein neuer Podcast des Norddeutschen Rundfunks nimmt die Geschichte des Wacken Open Air genauer unter die Lupe.

In rund zweieinhalb Wochen pilgern die ersten Fans wieder zum diesjährigen Wacken Open Air. Rechtzeitig zu diesem Anlass veröffentlicht der NDR einen Podcast, der dem Phänomen des weltweit renommierten Metal-Festivals auf den Grund geht. Konkret stellt die Journalistin Maja Bahtijarević folgende Fragen: "Wie wurde aus einer Bieridee in einem Dorf in Schleswig-Holstein eines der bekanntesten Metal-Festivals der Welt? Wer hat das Festival wirklich groß gemacht? Und wem gehört ein Kulturphänomen, wenn es größer wird als sein Ursprung?" Die Hintergründe In ‘Wem gehört Wacken? Metal, Mythos, Millionen’ schaut Bahtijarević hinter die Kulissen des Events und spricht dabei mit Dorfbewohnern, frühen Mitstreitern,…