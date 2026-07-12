Bei Rock Justice macht die unter anderem von Ayreon bekannte belgische Sängerin Maggy Luyten gemeinsame Sache mit Doro-Gitarrist Bas Maas.

Das komplette Couch-Interview mit Maggy Luyten findet ihr in der METAL HAMMER-Juliausgabe 2026, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! METAL HAMMER: Was war der skurrilste Job, den du je ausgeübt hast? Maggy Luyten: Die Jobs, die ich vor meiner Tätigkeit als Vollzeitmusikerin und Gesangslehrerin hatte, waren bodenständig. Der seltsamste war wohl, auf einem Jahrmarkt vor einer Menschenmenge zu stehen und die Anpreisungsrede eines Verkäufers für Porzellangeschirr zu übersetzen. MH: Was ist dein Laster oder deine Marotte? ML: Ich versuche, komplett runterzufahren, wann immer mein Kopf mir sagt:…