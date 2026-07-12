Die wichtigsten Metal-Neuerscheinungen der Woche vom 05.06. in der Übersicht – diesmal mit unter anderem August Burns Red und Blood Incantation.
Evanescence Musikalisch auffällig ist aber insbesondere die Rückkehr in härtere Gefilde. Schon der Opener ‘Beautiful Lie’ ist ein vor Kraft strotzendes Zusammenspiel von zarten Klängen und prügelnden Riffs. (Hier weiterlesen) Evergrey Evergrey können sich auch 2026 nicht entscheiden, ob sie supereingängigen Düster-Metal oder doch eleganten Prog machen wollen – sie versuchen und verfehlen beides. (Hier weiterlesen) Diese und noch viele weitere aktuelle relevante Reviews findet ihr hier und in der METAL HAMMER-Juniausgabe. *** Keine METAL HAMMER-Ausgabe verpassen, aber nicht zum Kiosk müssen: 3 Hefte zum Sonderpreis im Spezial-Abo für nur 9,95 €: www.musik-magazine.de/metal-hammer Ladet euch die aktuelle Ausgabe ganz einfach…