Die wichtigsten Metal-Neuerscheinungen der Woche vom 05.06. in der Übersicht – diesmal mit unter anderem August Burns Red und Blood Incantation.

Evanescence Musikalisch auffällig ist aber insbesondere die Rückkehr in härtere Gefilde. Schon der ­Opener ‘Beautiful Lie’ ist ein vor Kraft strotzendes Zusammenspiel von zarten Klängen und prügelnden Riffs. (Hier weiterlesen) Evergrey Evergrey können sich auch 2026 nicht entscheiden, ob sie supereingängigen Düster-Metal oder doch eleganten Prog machen wollen – sie versuchen und verfehlen beides. (Hier weiterlesen) Diese und noch viele weitere aktuelle relevante Reviews findet ihr hier und in der METAL HAMMER-Juniausgabe. *** Keine METAL HAMMER-Ausgabe verpassen, aber nicht zum Kiosk müssen: 3 Hefte zum Sonderpreis im Spezial-Abo für nur 9,95 €: www.musik-magazine.de/metal-hammer Ladet euch die aktuelle Ausgabe ganz einfach…