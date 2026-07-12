Napalm Death-Bassist Shane Embury erklärt die Gründe, die ihn dazu zwangen, einige der jüngsten Tourneen der Band auszusetzen.

Aufmerksamen Fans dürfte nicht entgangen sein, dass Shane Embury in den letzten Wochen und Monaten nicht neben seinen Kollegen von Napalm Death auf der Bühne stand. An seiner statt zupfte Matt Sheridan, der normalerweise als Gitarrentechniker (auch bei Jinjer und Dimmu Borgir) sein Brot verdient, den Viersaiter. Im Interview The False Face sprach Embury nun offen über die Gründe seiner Abwesenheit. Noch mal davongekommen „Ich litt an einer sogenannten Pankreatitis“, erklärt der 58-Jährige. „Das ist mir im Lauf meines Lebens in verschiedenen Phasen etwa dreimal passiert. Ich musste deswegen dreimal ins Krankenhaus. Und ich hatte ziemliches Glück, mich jedes Mal…