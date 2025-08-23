Der ehemalige Megadeth-Gitarrist Greg Handevidt behauptet im Interview mit David Ellefson, der Name "Megadeth" sei seine Idee gewesen.

Greg Handevidt, der in den ersten Monaten bei Megadeth als Gitarrist mitwirkte, erzählt in einem Interview mit dem ehemaligen Megadeth-Bassisten David Ellefson, wie es seiner Erinnerung nach zu dem legendären Band-Namen kam. Frontmann Dave Mustaine erzählt jedoch eine andere Geschichte. Er meint: "Wir saßen in unserem kleinen Apartment, und Dave las einen Flyer von Senator Alan Cranston, in dem es um 'Arsenale von Megadeath' ging. Ich glaube, das hat in ihm etwas wegen eines nuklearen Kriegs ausgelöst, ihm wurde klar, wie zerstörerisch das wirklich sein kann. Ich weiß noch, dass ich damals an diesen Worten 'Arsenale von Megadeath' hängenblieb. Und er…