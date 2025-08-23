Die "Working Class Hero"-Ausstellung über Ozzy Osbourne im Birminghamer Museum und der dazugehörigen Kunstgalerie geht in die Verlängerung.

Die Ozzy Osbourne-Ausstellung im Birminghamer Museum wird um mehr als drei Monate verlängert, wie das Museum online bekanntgab. Ursprünglich sollte die "Ozzy Osbourne: Working Class Hero"-Ausstellung am 28. September schließen, bleibt jetzt aber mithilfe der Osbournes bis zum 18. Januar 2026 geöffnet, weil das Interesse so groß ist. Sharon Osbourne eröffnete die Darbietung am 25. Juni, damit diese mit dem "Back To The Beginning"-Konzert einhergehen konnte. Seit der offiziellen Eröffnung dieser besonderen Ausstellung hat das Museum laut eigenen Angaben schon über 96.000 Besucher verzeichnet. Außerordentliche Auszeichnungen ausgestellt Die Darbietung wurde in Zusammenarbeit mit dem Central Business Improvement District (Central BID)…