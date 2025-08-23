Am 5. Juli spielen die Scorpions in der Heinz von Heiden-Arena ihr Konzert zum 60. Jubiläum. Die Vorfreude ist groß - nicht nur bei den Fans.

„Im Lauf der Jahrzehnte haben wir Bands wie Metallica, Def Leppard, Bon Jovi oder Aerosmith gut kennengelernt und zusammen auf etlichen Festivals und Tourneen gespielt. Judas Priest und…