Zu Beginn des Monats kündigten Metallica ihren neuen Film ‘Metallica Saved My Life’ an. Jetzt gibt es ein offizielles Veröffentlichungsdatum.

[Update vom 17.04.2025] Bereits Anfang April hatten Metallica-Fans auf der M72-World Tour die Chance, einen ersten Ausschnitt der neuen Doku ‘Metallica Saved My Live’ zu verfolgen. Bereits damals war bekannt, dass der Dokumentarfilm noch dieses Jahr erscheinen soll. Wie sich heute herausstellt, müssen die Anhänger der Heavy Metal-Legenden nicht mehr lange warten. Metallica gaben am Abend des 16.04.2025 in den Sozialen Medien bekannt, dass die finale Fassung des Filmes bereits am 11. Juni erscheinen soll: „Wir freuen uns, ankündigen zu können, dass die finale Version von #MetallicaSavedMyLife beim @tribeca Festival am 11. Juni offiziell Premiere haben wird! Einige von uns…