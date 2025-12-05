Wegen Werbeanzeigen, die eine Behörde von Donald Trump unterstützen, wird nun zum internationalen Boykott von Spotify aufgerufen.

Erst im Sommer hagelte es wieder heftige Kritik für Spotify und CEO Daniel Ek. Diesmal ging es jedoch nicht um die miese Bezahlung von Künstlern, sondern um fragwürdige Investitionen seitens Ek. Etwa 700 Millionen Dollar investierte der Spotify-Gründer in das Unternehmen Helsing, zu dessen Vorstand er inzwischen auch gehört. Helsing ist auf den Einsatz von Künstlicher Intelligenz im Rüstungssektor spezialisiert und baut unter anderem KI-gesteuerte Kriegsdrohnen. Nachdem dies bekannt wurde, entfernten viele Künstler wie King Gizzard & The Lizard Wizard ihre Musik von der Streaming-Plattform. „Don’t Stream Fascism!“ Nun hat die gemeinnützige Organisation Indivisible Project, einer der Organisatoren der „No…