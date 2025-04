Volbeat kündigen ihr neuntes Studioalbum GOD OF ANGELS TRUST an und präsentieren zugleich die brandneue Single ‘By A Monster’s Hand’ inklusive Video.

Die dänischen Rock-Giganten Volbeat – Michael Poulsen (Gesang, Gitarre), Jon Larsen (Schlagzeug) und Kaspar Boye Larsen (Bass) – melden sich mit ihrem neunten Studioalbum GOD OF ANGELS TRUST zurück. Das Album erscheint am 6. Juni 2025 via Vertigo/Universal und kann ab sofort vorbestellt werden. Passend zum neuen Album wird die Band auf ausgedehnte Welttournee gehen. Als ersten Vorgeschmack gibt es die brandneue Single ‘By A Monster’s Hand’, ein kraftvolles Midtempo-Riff-Monster, das gnadenlos mit herkömmlichen Song-Strukturen bricht. Das Stück verbindet wuchtige Rhythmen mit melodischen Kontrasten – ein klassischer Volbeat-Brecher mit frischem Twist. Der Clip fängt die Energie der Band perfekt ein:…