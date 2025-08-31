Die Scorpions schenken sich zum 60. Geburtstag ein ausverkauftes Konzert im Heimstadion. Eine gute Idee, um ein fast schon biblisches Alter zu begehen.

Über die Videoleinwände grüßen Weggefährten wie Def Leppard, Dee Snider oder Tony Iommi und gratulieren den Scorpions artig. ‘Coming Home’ leitet die mit einer halben Stunde Verspätung startende Feier standesgemäß ein, bis es nur noch Hits hagelt. Von ‘The Zoo’ über ‘Loving You Sunday Morning’ bis ‘Tease Me, Please Me’ dürfen die rund 45.000 Fans aus aller Welt einen Gassenhauer nach dem nächsten bejubeln, auch wenn Sänger Klaus Meine nicht in bester gesundheitlicher Verfassung zu sein scheint. Man munkelt von einer Wirbelsäulen-OP. Die Bewegungen des einst so agilen Sängers wirken hölzern, selbst die Ansagen sind eher zurückhaltend. Dafür stimmen Sound,…