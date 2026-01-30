Toggle menu

Evilon live in Herford 05.04.2026

Adresse:
Kulturwerk, Herford

Herford

Künstler: Evilon

Ort: Kulturwerk, Herford

Judas Priest kündigen Europatournee an
Judas Priest @ Olympiahalle München, 13.7.2025
Judas Priest gehen auch 2026 wieder auf Tour. Dabei machen Rob Halford und Co. mehrfach Halt in Deutschland.
Die letzten Judas Priest-Konzerte in Deutschland liegen noch gar nicht so lange zurück. Erst im Sommer waren die Metal-Ikonen zusammen mit Accept und Phil Campbell And The Bastard Sons auf „Shield Of Pain Tour“. Umso schöner ist es doch, dass es schon kommendes Jahr wieder soweit ist. Neben einigen Festival-Auftritten spielen Rob Halford und seine Truppe auch Headlinershows. Im Rahmen der „Faithkeepers“-Europatournee beehren uns Judas Priest in drei Städten. Tickets sind bereits an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Ob es eine Supportband oder Special Guests geben wird, ist noch nicht bekannt. Mit dem Bobfest, dem Re-Load Festival und Wacken gibt es jedoch…
