Nach dem versprochenen Live-Album soll später dieses Jahr das neue Studiowerk von Prong erscheinen – etwas später als gedacht.

Prong befinden sich im 40. Jahr ihrer Band-Geschichte. Im Grunde betrifft dieses Jubiläum vorrangig Sänger und Gitarrist Tommy Victor, denn der Rest der Band wurde im Laufe der Jahre viele Male ausgetauscht. Nichtsdestotrotz feiert die Groove Metal-Institution aus New York City. Anfang März dieses Jahres erschien das Album LIVE AND UNCLEANSED, das während der Europatournee letztes Jahr aufgezeichnet wurde. Zeitgleich zum Release war die Band wieder in hiesigen Gefilden unterwegs. Irgendwann hatten Victor und seine Kollegen dennoch Zeit, um an neuem Material zu arbeiten. Nicht innovativ, aber spannend In einem Interview mit Laughingmonkeymusic gab der Prong-Boss ein Update zum bereits…