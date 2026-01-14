Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Exodus live in Berlin 18.04.2026

teilen
mailen
teilen

Adresse:
Uber Eats Music Hall, Berlin

Berlin

Künstler: Exodus

Ort: Uber Eats Music Hall, Berlin

Nach Tickets suchen

Karte und Anfahrt

Weitere Konzerte in Berlin

teilen
mailen
teilen
Nita Strauss und Josh Villalta erwarten ihr erstes Kind
Nita Strauss, Josh Villalta
Gitarrenvirtuosin Nita Strauss und ihr Gatte, Schlagzeuger Josh Villalta, werden diesen Sommer zum ersten Mal Eltern.
Normalerweise fegt Nita Strauss – solo oder bei Alice Cooper – mit ihrer Gitarre über die Bühnen dieser Welt. In ein paar Monaten geht es aber erst einmal ans Windeln wechseln und zu schlaflosen Nächten, die nichts mit glamourösen Aftershowpartys zu tun haben. Die 39-Jährige und ihr Ehemann und Manager Josh Villalta erwarten im Sommer Nachwuchs. Aus zwei mach drei Dies verkündet das Paar pünktlich zum neuen Jahr in den Sozialen Medien. Nebst einer Reihe von Fotos, die die werdenden Eltern glücklich und stolz mit einem Ultraschallbild und Mini-Sneakern zeigen, heißt es: „Es sieht so aus, als würde 2026 unser bisher…
Weiterlesen
Zur Startseite