Gitarrenvirtuosin Nita Strauss und ihr Gatte, Schlagzeuger Josh Villalta, werden diesen Sommer zum ersten Mal Eltern.

Normalerweise fegt Nita Strauss – solo oder bei Alice Cooper – mit ihrer Gitarre über die Bühnen dieser Welt. In ein paar Monaten geht es aber erst einmal ans Windeln wechseln und zu schlaflosen Nächten, die nichts mit glamourösen Aftershowpartys zu tun haben. Die 39-Jährige und ihr Ehemann und Manager Josh Villalta erwarten im Sommer Nachwuchs. Aus zwei mach drei Dies verkündet das Paar pünktlich zum neuen Jahr in den Sozialen Medien. Nebst einer Reihe von Fotos, die die werdenden Eltern glücklich und stolz mit einem Ultraschallbild und Mini-Sneakern zeigen, heißt es: „Es sieht so aus, als würde 2026 unser bisher…