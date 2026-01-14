Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Exodus live in Essen 04.04.2026

teilen
mailen
teilen

Künstler: Exodus

Nach Tickets suchen

Karte und Anfahrt

teilen
mailen
teilen
Haken trennen sich von Gitarrist und Bassist
Haken @ Basinfirefest 2023, 25.6.2023
Die Progressive Metal-Band Haken trennt sich überraschend von Gitarrist Charlie Griffiths und Bassist Conner Green.
Die britischen Progressive-Metaller Haken haben überraschend die Trennung von Charlie Griffiths (Gitarre) und Conner Green (Bass) bekannt gegeben. Die Band offenbarte den Personalwechsel in einem kurzen Statement auf Social Media. Zudem kündigte sie neue Musik für dieses Jahr an. Traurige Neuigkeit Haken informieren: "Mit schweren Herzen geben wir bekannt, dass Charlie Griffiths und Conner Green Haken verlassen müssen. Wir sind unglaublich dankbar für die Zeit, die wir gemeinsam damit verbracht haben, Musik zu machen, die Welt zu bereisen und Dinge zu erreichen, von denen wir dachten, sie seien unmöglich.  Sowohl Charlie als auch Conner sind als Musiker und Individuen unersetzlich…
Weiterlesen
Zur Startseite